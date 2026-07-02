Археологи о застройке набережной Преголи: «Это преступление перед историей»

«Вот эти находки у нас с пяти квадратных метров, — указал Файзов на стол с монетами, латунными книжными застежками и другими предметами быта. — А площадь “Кант Сити” — 6 000 квадратных метров. Это трагедия. Мы работаем в Переднем Форштадте, а там и XIII век должен быть. Изначально-то застройки не было, были просто шпайхеры, склады. Чем ближе к Прегелю, тем более ранний слой. И находки там интереснее, конечно. Мы всё это потеряли — это преступление, конечно. Преступление, во-первых, перед историей, во-вторых, перед городом и, в-третьих, против государства, потому что вместо того, чтобы находки заняли своё законное место в фондах государственных музеев, они пропали. Их нет. Мы никогда не узнаем, что там было».