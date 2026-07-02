Археологи о застройке набережной Преголи: «Это преступление перед историей»

Застройка набережной Преголи в историческом центре Калининграда — это трагедия для археологов и историков. Об этом «Новому Калининграду» сообщил научный сотрудник компании «Балтспецархеология» Дмитрий Файзов. По словам эксперта, сейчас археологи завершили работы на двух небольших шурфах рядом со зданием Янтарной мануфактуры, а буквально неподалеку застройщик без каких-либо археологических раскопок построил огромный жилой комплекс.
«Вот эти находки у нас с пяти квадратных метров, — указал Файзов на стол с монетами, латунными книжными застежками и другими предметами быта. — А площадь “Кант Сити” — 6 000 квадратных метров. Это трагедия. Мы работаем в Переднем Форштадте, а там и XIII век должен быть. Изначально-то застройки не было, были просто шпайхеры, склады. Чем ближе к Прегелю, тем более ранний слой. И находки там интереснее, конечно. Мы всё это потеряли — это преступление, конечно. Преступление, во-первых, перед историей, во-вторых, перед городом и, в-третьих, против государства, потому что вместо того, чтобы находки заняли своё законное место в фондах государственных музеев, они пропали. Их нет. Мы никогда не узнаем, что там было».
Файзов напомнил, что застройщик за несколько дней выкопал котлован и вывез грунт в неизвестном направлении.
«Обследовать вывезенный грунт неинтересно, — добавил Файзов. — Так как он не привязан к месту. Археология — это цифры, координаты и отметки. Определённые слои. А вот когда это всё перемещено, то это просто кладоискательство какое-то, а не археология. Для этого не надо учиться».
Ранее «Новый Калининград» подробно писал о проблеме застройки набережной без предварительных археологических изысканий. Калининградский археолог Ирина Иптышева, осенью 2025 года сообщала, что эта территория — исторический район Фордер Форштадт, освоение которого началось не позднее XIV века. В 1339 году Орден передал эти земли Кнайпхофу, и здесь располагались пристани, склады и весовые здания. Позднее здесь образовалась слобода с собственным судом. Архивные данные, гравюры и карты, включая план Брауна 1554 года, подтверждают плотную застройку.
В 2020 году на ул. Портовой началось строительство административно-торгового здания. При этом на смежном участке уже был официально поставлен на учёт «Участок культурного слоя Кенигсберга XVI- нач. XX вв.» Археологи тогда же направили в Службу госохраны ОКН письмо с вопросом, проводилась ли историко-культурная экспертиза на самом участке застройки. В ответе чиновников говорилось, что объекты археологического наследия на участке под застройку «отсутствуют».
Стройка на некоторое время приостанавливалась из-за жалоб общественников, однако в 2024 году строительство возобновилось. Оно оказалось куда более грандиозных масштабов — региональные власти выдали разрешение на реконструкцию административно-торгового здания со встроенной автостоянкой под семиэтажный жилой дом на 160 квартир. Общая площадь объекта составит 27 126 кв. м.
«Кант Сити» возводит ООО «Патефон», которое входит в группу компаний СК «МПК». Учредителями компании являются Ольга Деева и один из крупнейших застройщиков побережья Леонид Кухарев. Гендиректор с 2024 года — Ольга Вакуленко, избранная в райсовет Зеленоградска в сентябре этого года от «Единой России». Осенью 2025 года «Новый Калининград» направил в компанию официальный запрос с просьбой прокомментировать, почему не проводились археологические изыскания, но ответа на момент публикации так и не получил.