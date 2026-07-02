Семейная ипотека стала доступна в тамбовском Мичуринске и воронежском Павловске

С 1 июля обновился перечень городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке по программе «Семейная ипотека». В перечень вошли 13 новых городов в 12 регионах России, среди которых Мичуринск (Тамбовская область) и Павловск (Воронежская область). Об этом сообщил финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ».