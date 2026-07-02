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Семейная ипотека стала доступна в тамбовском Мичуринске и воронежском Павловске

С 1 июля обновился перечень городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке по программе «Семейная ипотека». В перечень вошли 13 новых городов в 12 регионах России, среди которых Мичуринск (Тамбовская область) и Павловск (Воронежская область). Об этом сообщил финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ».

Источник: Коммерсантъ

С 1 июля обновился перечень городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке по программе «Семейная ипотека». В перечень вошли 13 новых городов в 12 регионах России, среди которых Мичуринск (Тамбовская область) и Павловск (Воронежская область). Об этом сообщил финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ».

Всего в перечень городов с доступной «вторичкой» по «Семейной ипотеке» вошли 886 городов в 83 регионах России. В Черноземье программа действует в 48 городах:

в восьми в Белгородской области (Алексеевка, Бирюч, Валуйки, Грайворон, Губкин, Короча, Новый Оскол, Шебекино);

в 13 в Воронежской (Бобров, Богучар, Борисоглебск, Бутурлиновка, Калач, Лиски, Нововоронеж, Новохоперск, Острогожск, Павловск, Поворино, Россошь, Эртиль);

в восьми в Курской (Дмитриев, Курчатов, Льгов, Обоянь, Рыльск, Суджа, Фатеж, Щигры);

в семи в Липецкой (Грязи, Данков, Елец, Задонск, Лебедянь, Усмань, Чаплыгин);

в шести в Орловской (Болхов, Дмитровск, Ливны, Малоархангельск, Мценск, Новосиль);

в шести в Тамбовской (Жердевка, Кирсанов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Уварово).

в 2025 году в регионах Черноземья снизились темпы роста объема работ по виду деятельности «Строительство» — 1,1% против 12,1% годом ранее.

Подробнее о причинах — в материале «Ъ-Черноземье».

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