В поселке Заокском Тульской области возводят детскую школу искусств

Новое здание для детской школы искусств (ДШИ) в поселке Заокском Тульской области построят в 2027 году по нацпроекту «Семья». Учреждение площадью более 3,5 тыс. кв. м будет рассчитано на 290 мест, сообщили в региональном министерстве культуры.
«Уникальность этого объекта в том, что с середины прошлого столетия в регионе впервые возводится ДШИ. Сейчас на объекте завершены проектно-изыскательские работы, строители армируют стены и колонны, монтируют плиты перекрытия и ограждающие конструкции, ведут кладку стен и монтаж кровельных ферм. Подрядчик работает строго по графику», — отметил заместитель председателя правительства — министр строительства Тульской области Игорь Казенный.
Это двухгодичный проект, который завершится в 2027 году, в юбилейный год, когда школе исполнится 60 лет. Заокская ДШИ работает с 1967 года. На сегодняшний день в ней обучаются 406 детей — это 15% всего детского населения района. В учреждении реализуют программы по музыкальному, изобразительному, хореографическому и театральному искусству. Там также действуют 10 творческих коллективов, два из которых носят звание «Образцовый».
«Строительство новой школы искусств в Заокском включено в федеральный перечень из 50 школ, возводимых по нацпроекту “Семья” по всей стране. Современное здание выведет обучение на новый уровень: ребята получат комфортные классы, репетиционные пространства, выставочные и концертные залы. Это станет не просто школой, а полноценной культурной средой, где талант можно увидеть, поддержать и развить. Для района такая инвестиция — вклад в будущее, традиции и культурную преемственность. А для жителей поселка открытие станет особенно символичным подарком в год 60-летнего юбилея школы», — сказала министр культуры Тульской области Елена Арбекова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.