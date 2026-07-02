В поселке Заокском Тульской области возводят детскую школу искусств

Это двухгодичный проект, который завершится в 2027 году, в юбилейный год, когда школе исполнится 60 лет. Заокская ДШИ работает с 1967 года. На сегодняшний день в ней обучаются 406 детей — это 15% всего детского населения района. В учреждении реализуют программы по музыкальному, изобразительному, хореографическому и театральному искусству. Там также действуют 10 творческих коллективов, два из которых носят звание «Образцовый».