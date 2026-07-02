В Пермском крае стартовала приемная кампания в вузы

Подать заявление можно полностью онлайн через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги». Абитуриент может выбрать до пяти вузов и пяти специальностей (для целевого набора — только один вуз и одна специальность). При необходимости через сервис можно записаться на вступительные испытания.