В Красноярском крае пройдут 11 избирательных кампаний

В Красноярском крае проводятся 11 избирательных кампаний федерального, регионального и муниципального уровней, сообщает краевая Избирательная комиссия.
В России завершился этап назначения выборов на единый день голосования. В Красноярском крае пройдут сразу 11 избирательных кампаний разных уровней. Это:
выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва; выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края пятого созыва; выборы депутатов Манско-Уярского окружного Совета депутатов первого созыва; выборы депутатов Эвенкийского окружного Совета депутатов первого созыва; выборы депутатов Таймырского Долгано-Ненецкого окружного Совета депутатов первого созыва;
дополнительные выборы депутатов представительных органов по одномандатным избирательным округам:
Красноярский городской Совет депутатов по округу № 11, Ачинский окружной Совет депутатов по округу № 15, Козульский окружной Совет депутатов по округу № 3, Богучанский окружной Совет депутатов по округу № 5, Енисейский окружной Совет депутатов по округам № 10 и № 12, Идринско—Краснотуранский окружной Совет депутатов по округу № 1.
Всего по итогам выборов будет распределено 153 мандата, включая 4 — на выборах депутатов Государственной Думы и 52 — на выборах депутатов Законодательного Собрания (26 мандатов по единому краевому округу, 22 мандата по одномандатным избирательным округам и по 2 мандата в двух двухмандатных округах).
В голосовании смогут принять участие более двух миллионов избирателей.
«Подготовкой и проведением выборов вместе с Избирательной комиссией края занимаются 61 территориальная и более 2000 участковых избирательных комиссий. На крайизбирком помимо организации выборов депутатов Законодательного Собрания края возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы, а на 22 ТИК — полномочия окружных избирательных комиссий на выборах депутатов Законодательного Собрания края», — сообщили в Крайизбиркоме.
Голосование на выборах всех уровней будет проходить в течение 3-х дней — 18, 19 и 20 сентября 2026 года.