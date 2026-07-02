Русские забавы и симфонические концерты: 7 многообещающих мероприятий уик-энда со свободным входом

Форма одежды — рабочая, по погоде; Горячее питание будет, но лучше взять с собой термосы, воду, перекусы и посуду; Перчатки и инвентарь предоставят, но приветствуются свои инструменты: лопатки, шпатели, метлы, щётки, тачки, вёдра, лопаты, грабли. После работы — экскурсия по объекту.