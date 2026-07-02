LBC: Испания запретила ряду компаний сотрудничать с американской Palantir из-за угрозы нацбезопасности

Британский новостной портал LBC обращает внимание на то, что на сайте правительства Испании нет никаких официальных заявлений о полном запрете Palantir. Но, по словам источников, ключевые предприятиям Испании, которые контролирует государственная холдинговая компания SEPI, власти обязали внести американскую компанию в черный список.
Члены советов директоров ряда крупных испанских компаний подтвердили, что им предписали избегать подписания любых контрактов с Palantir, которые могут поставить под угрозу национальный суверенитет или стратегическую информацию.
Сообщается, что больше всего «пострадали» предприятия, занимающиеся важнейшими коммуникациями, обороной, военными технологиями и общественной инфраструктурой.
Однако Министерство обороны Испании, по данным LBC, все еще ведет переговоры с Palantir о продлении и расширении существующих контрактов. Издание уточняет, что в 2023 году Разведывательный центр Вооруженных сил (CIFAS), подчиняющийся Минобороны, подписал с американской фирмой контракт на сумму 16,5 млн евро, срок действия которого истекает в ноябре следующего года.