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LBC: Испания запретила ряду компаний сотрудничать с американской Palantir из-за угрозы нацбезопасности

Правительство Испании негласно обязало некоторые государственные и частные фирмы избегать заключения новых контрактов с компанией американского миллиардера Питера Тиля, опасаясь утечки конфиденциальной информации о национальной безопасности.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Британский новостной портал LBC обращает внимание на то, что на сайте правительства Испании нет никаких официальных заявлений о полном запрете Palantir. Но, по словам источников, ключевые предприятиям Испании, которые контролирует государственная холдинговая компания SEPI, власти обязали внести американскую компанию в черный список.

Члены советов директоров ряда крупных испанских компаний подтвердили, что им предписали избегать подписания любых контрактов с Palantir, которые могут поставить под угрозу национальный суверенитет или стратегическую информацию.

Сообщается, что больше всего «пострадали» предприятия, занимающиеся важнейшими коммуникациями, обороной, военными технологиями и общественной инфраструктурой.

Однако Министерство обороны Испании, по данным LBC, все еще ведет переговоры с Palantir о продлении и расширении существующих контрактов. Издание уточняет, что в 2023 году Разведывательный центр Вооруженных сил (CIFAS), подчиняющийся Минобороны, подписал с американской фирмой контракт на сумму 16,5 млн евро, срок действия которого истекает в ноябре следующего года.