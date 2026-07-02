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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение 2 и 3 июля

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение: 2 и 3 июля местами ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом информирует пресс‑служба ГУ МЧС России по региону.

По данным Ростгидромета, пятый класс пожароопасности прогнозируется в Куйбышевском и Матвеево‑Курганском районах, а также в северной половине Азовского района.

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