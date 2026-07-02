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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась до 137,6 тысячи га

В регионе действует 143 пожара в шести округах.

За сутки площадь возгораний в Красноярском крае уменьшилась более чем на 53 тысячи гектаров и составила 137,6 тысячи гектаров.

По данным Лесопожарного центра на утро 2 июля, в регионе действует 143 пожара в шести округах, преимущественно на севере.

В тушении задействованы 773 человека и 9 единиц техники. Угрозы населённым пунктам нет.

Несмотря на сокращение площади, сохраняются высокие классы пожарной опасности. На севере региона днём ожидается до +31°C, ветер до 11 м/с. Ситуация остаётся на контроле.

Ранее мы сообщали, что прокуратура заставила арендаторов леса тушить пожары в Красноярском крае.