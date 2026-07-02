Месси, Роналду, валидол и клон Инфантино: что нового в футбольном блоге «Клопс»

Чемпионат мира вышел на стадию, где уже нельзя ошибаться. Первые матчи плей-офф подарили валидольные концовки, сенсации и поводы для мемов. Авторы проекта «На трибуне» на платформе «Клопс Блоги» продолжают следить за самым интересным на ЧМ — от матчей на вылет до историй, которые обсуждают далеко за пределами поля.