Волгоградцам предлагают расплатиться с долгами за вывоз мусора без пени

Вслед за фондом капремонта в Волгоградской области предлагают расплатиться с долгами за вывоз мусора без пени. Это не навсегда. Акцию региональный оператор «ЭкоЦентр» запускает с 1 июля по 31 августа 2026 года. Пени спишут автоматически, если до конца лета расплатиться с долгами.