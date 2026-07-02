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Про пляжный отдых в Калининградской области в ближайшие выходные можно забыть

Синоптики рассказали о погоде на будущее.

В конце недели через Балтику пройдет атлантический циклон, он принесет северные воздушные массы из Атлантики. Днем будет прохладно: +18…+20°С, дождливо и ветрено. Сильно лить будет в пятницу и субботу.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», на море ожидается шторм, так как ветер достигнет 18−20 м/с.

«Про пляжный отдых ввиду прохлады, осадков и шторма на море, можно забыть», — огорчили синоптики.

Ранее сообщалось, что жаркая летняя погода вернется в регион в десятых числах июля.