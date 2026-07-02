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Власти Казахстана заявили о росте числа российских автомобилей на своих АЗС

Заправляться разрешают только в штатные баки машин.

Источник: Клопс.ru

На АЗС в приграничных районах Казахстана стало больше российских автомобилей. Об этом, ссылаясь на издание Zakon.kz, пишет ТАСС в четверг, 2 июля.

Глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов заявил, что граждане РФ могут заправляться без ограничений, если бензин заливают в штатный бак машины. Отпускать топливо в дополнительные ёмкости запрещено приказом ведомства.

Я не вижу здесь никаких вопросов. Ну, [если] приезжает человек, заправляет автомобиль именно в штатный бак, то, конечно, без проблем", — сказал чиновник.

На фоне происходящего «Клопс» запустил телеграм-канал «Бензин видели? А он есть»: там мы собираем информацию о том, где в области можно заправиться, сколько это стоит и какая обстановка у колонок. В комментариях можно оставлять свежие данные — адрес или сеть АЗС, марку в наличии и длину очереди. Если топлива нет, напишите и об этом, чтобы другие водители не тратили время и остатки бака на лишнюю поездку. А тех, у кого не грузится Телеграм, мы ждём в Максе.