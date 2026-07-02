Калининградский губернатор попросил Путина продлить план развития области

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Губернатор Калининградской области попросил президента РФ Владимира Путина продлить работу программы социально-экономического развития Калининградской области до 2036 года.
Путин в четверг принял в Кремле губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.
«Хотел бы к Вам обратиться с поддержкой продления этой программы до 2036 года, потому что нам как раз в 2027—2028 году совместно с правительством предстоит подготовить ключевые проекты и мероприятия по этой программе», — сказал Беспрозванных.
Он уточнил, что 415 миллиардов рублей реализовано по этой программе, порядка 220 проектов, в том числе и крупные проекты. Это важнейшая программа, которая позволяет развивать регион четко, системно, по всем пространствам развития, добавил губернатор.
Глава государства назвал обоснованным продление программы. «Полагаю, это обоснованно», — ответил президент.
На данный момент программа социально-экономического развития Калининградской области рассчитана на 2030 год.