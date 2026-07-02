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Калининградский губернатор попросил Путина продлить план развития области

Беспрозванных попросил Путина продлить план развития Калининградской области.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Губернатор Калининградской области попросил президента РФ Владимира Путина продлить работу программы социально-экономического развития Калининградской области до 2036 года.

Путин в четверг принял в Кремле губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.

«Хотел бы к Вам обратиться с поддержкой продления этой программы до 2036 года, потому что нам как раз в 2027—2028 году совместно с правительством предстоит подготовить ключевые проекты и мероприятия по этой программе», — сказал Беспрозванных.

Он уточнил, что 415 миллиардов рублей реализовано по этой программе, порядка 220 проектов, в том числе и крупные проекты. Это важнейшая программа, которая позволяет развивать регион четко, системно, по всем пространствам развития, добавил губернатор.

Глава государства назвал обоснованным продление программы. «Полагаю, это обоснованно», — ответил президент.

На данный момент программа социально-экономического развития Калининградской области рассчитана на 2030 год.