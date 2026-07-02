Форум «Инженеры решают» открылся в Ростове-на-Дону

«Не надо видеть университеты исключительно как кадровое агентство. Это традиционный взгляд, сложившийся исторически. Последние годы группа университетов развивает исследовательские и разработческие компетенции. Если крупные компании посмотрят на университет как на реального партнера и разработчика, они только выиграют. Потому что университет может экспериментировать там, где производство на это не пойдет», — объяснил Волков.