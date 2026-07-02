Александр Плющенко будет выступать под флагом Азербайджана

Обсуждающие событие поклонники и хейтеры Евгения Плющенко и Яны Рудковской подсчитали, что на семью сборной России было потрачено около 40 млн рублей. И припомнили отцу начинающего фигуриста его негативное высказывание по поводу смены спортивного гражданства несколько лет назад.