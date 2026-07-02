Александр Плющенко будет выступать под флагом Азербайджана

Александр Плющенко, сын уроженца Волгограда знаменитого фигуриста Евгения Плющенко, будет выступать на соревнованиях под флагом Азербайджана. Об этом сообщает sport24.ru со ссылкой на пресс-секретаря Федерации зимних видов спорта Азербайджана Орхана Бадалова.
Спортивное гражданство юный фигурист сменил по крайней мере на ближайшую пятилетку и будет отстаивать честь республики на международных соревнованиях по фигурному катанию.
Обсуждающие событие поклонники и хейтеры Евгения Плющенко и Яны Рудковской подсчитали, что на семью сборной России было потрачено около 40 млн рублей. И припомнили отцу начинающего фигуриста его негативное высказывание по поводу смены спортивного гражданства несколько лет назад.
Ранее уроженец Волгограда Прохор Шаляпин расскрыл тайну, почему 18 лет не разговаривал с Филиппом Киркоровым.