Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Плющенко будет выступать под флагом Азербайджана

Спортивное гражданство юный фигурист сменил по крайней мере на ближайшую пятилетку.

Александр Плющенко, сын уроженца Волгограда знаменитого фигуриста Евгения Плющенко, будет выступать на соревнованиях под флагом Азербайджана. Об этом сообщает sport24.ru со ссылкой на пресс-секретаря Федерации зимних видов спорта Азербайджана Орхана Бадалова.

Спортивное гражданство юный фигурист сменил по крайней мере на ближайшую пятилетку и будет отстаивать честь республики на международных соревнованиях по фигурному катанию.

Обсуждающие событие поклонники и хейтеры Евгения Плющенко и Яны Рудковской подсчитали, что на семью сборной России было потрачено около 40 млн рублей. И припомнили отцу начинающего фигуриста его негативное высказывание по поводу смены спортивного гражданства несколько лет назад.

Ранее уроженец Волгограда Прохор Шаляпин расскрыл тайну, почему 18 лет не разговаривал с Филиппом Киркоровым.