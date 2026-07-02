Гастрофестиваль «Сытый Бабр» в Приангарье собрал более 60 тыс. гостей

Более 60 тысяч жителей и гостей Иркутской области посетили гастрономический фестиваль «Сытый Бабр», ставший одним из ключевых событий летнего туристического сезона в Сибири. Мероприятие объединило свыше 100 ресторанов, производителей, фермеров, локальных брендов, ремесленников и гастрономических проектов, сообщили в региональном агентстве по туризму.
«Сытый Бабр» в этом году вышел за рамки традиционного фестиваля еды. Его программа включала работу тематических площадок, мастер‑классы, дегустации, кулинарные шоу и семейные активности для разных целевых аудиторий. Фестиваль также собрал признанных федеральных и региональных экспертов, бренд‑шефов и представителей ресторанной индустрии.
«Гастрономический фестиваль “Сытый Бабр” подтвердил: правильно организованные событийные мероприятия способны существенно усиливать туристическую притягательность региона. Более 60 тысяч гостей за два дня — это наглядный результат синергии локальных производителей, ресторанного профессионализма и культурного наследия Приангарья. В рамках нацпроекта “Туризм и гостеприимство” мы делаем ставку на развитие подобных площадок как на инструмент создания устойчивых туристических потоков, продвижения регионального бренда и подготовки кадров для индустрии», — отметила руководитель Агентства по туризму Иркутской области Евгения Николаева.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.