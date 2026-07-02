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В Красноярском крае продлили режим «черного неба»

В Красноярском крае продлили режим «черного неба» на сутки.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 2 июл — РИА Новости. Режим «черного неба», объявленный с вечера среды до вечера четверга в Красноярске, а также в городах центральных, южных округов Красноярского края и в заполярном Норильске, продлили еще на сутки, сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин в своем в Telegram-канале.

Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), также именуемый режимом «черного неба», был объявлен 1 июля с 19.00 (15.00 мск) до 19.00 2 июля.

«Режим неблагоприятных метеоусловий продлен еще на сутки в прежних границах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы экологического надзора перешли на усиленный режим работы.

«Черное небо» периодически объявляют в городах Красноярского края и соседних регионах Сибири. Это режим неблагоприятных метеоусловий, когда из-за отсутствия ветра, тумана и других факторов затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере, в результате чего появляется смог, ухудшается качество воздуха.

Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.

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