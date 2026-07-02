В Красноярском крае продлили режим «черного неба»

КРАСНОЯРСК, 2 июл — РИА Новости. Режим «черного неба», объявленный с вечера среды до вечера четверга в Красноярске, а также в городах центральных, южных округов Красноярского края и в заполярном Норильске, продлили еще на сутки, сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин в своем в Telegram-канале.