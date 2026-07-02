Благоустройство проспекта Красноярский рабочий у Предмостной площади выполнено на 40%

В Красноярске благоустройство участка проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» в районе Предмостной площади выполнено на 40%. Ход работ проверили представители администрации Свердловского района, заказчика, подрядчика и депутатского корпуса. Обновляют участок от дома № 163 до Предмостной площади, по нечетной стороне проспекта. Работы ведут в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. На территории от транспортного кольца до остановки «Юбилейная» обустроят тротуар и приведут в порядок дорогу-дублер. [caption id= «attachment_370317» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Подрядчик должен заасфальтировать проезд, выложить брусчатку на тротуарах, убрать провода под землю, заменить старые опоры и светильники, также на участке установят лавочки и урны. Отдельный блок работ связан с озеленением. На проспекте планируют высадить 125 крупномерных деревьев и 390 кустарников, а также сформировать живую изгородь. [caption id= «attachment_370318» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Сейчас рабочие уже демонтировали старый асфальт, установили бортовой камень и уложили первый слой дорожного покрытия на проезжей части и в парковочных карманах. На тротуарах идет укладка новой брусчатки, параллельно специалисты готовят траншеи под линии освещения. Также дорожники укладывают верхний слой покрытия на площади перед зданием на улице Матросова, 4. Работы идут по графику, однако во время проверки подрядчику выдали несколько предписаний. Мы выдали несколько предписаний, подрядчик обещал устранить их в течение пары дней. Были замечания по ремонту лестниц, примыкающих к проспекту, нашли решение в процессе сегодняшней проверки. Обсудили вопрос понижения входных групп у коммерческих объектов, есть трудности с размещением пешеходных дорожек. Будем прорабатывать возможность заключения соглашений для их продления на придомовых территориях, — рассказала руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова. Кроме того, в районе Предмостной площади отремонтируют проезд к кинотеатру «Эпицентр» и тротуары рядом с ним. На этот участок ранее часто жаловались жители. Напомним, что в микрорайоне «Покровский» в Красноярске появятся новые светофоры.