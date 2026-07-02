В России подвели итоги реализации Единой модели профориентации за год

«Самая большая ошибка — воспринимать “Билет в будущее” как отдельный профориентационный проект. Мы движемся к созданию национальной экосистемы сопровождения ребенка в профессиональном самоопределении. Наша задача — сделать так, чтобы в тот момент, когда школьник задумывается о своем будущем, рядом уже существовала понятная система поддержки, которая поможет найти свое место в жизни и реализовать потенциал», — рассказал управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.