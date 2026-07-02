В России подвели итоги реализации Единой модели профориентации за год

Участниками Единой модели профориентации в 2025/2026 учебном году стали более 8,5 млн школьников, свыше 36 тыс. школ, более 14 тыс. предприятий, около 3 тыс. колледжей и 900 вузов, сообщили в Фонде гуманитарных проектов. Федеральным оператором Единой модели профориентации выступает проект «Билет в будущее».
Главным итогом учебного года стало формирование непрерывной системы сопровождения школьника — от первых интересов и диагностики до знакомства с профессиями, выбора образовательной траектории и будущего места работы. Если еще несколько лет назад профориентация представляла собой набор отдельных мероприятий, то сегодня она становится важным элементом государственной кадровой политики, позволяя регионам готовить специалистов с учетом реальных потребностей экономики.
«Самая большая ошибка — воспринимать “Билет в будущее” как отдельный профориентационный проект. Мы движемся к созданию национальной экосистемы сопровождения ребенка в профессиональном самоопределении. Наша задача — сделать так, чтобы в тот момент, когда школьник задумывается о своем будущем, рядом уже существовала понятная система поддержки, которая поможет найти свое место в жизни и реализовать потенциал», — рассказал управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.
Практическая составляющая «Билета в будущее» продолжает активно расширяться. За учебный год школьники прошли более 1,3 млн профессиональных проб, посетили свыше 2,6 млн экскурсий на предприятия и приняли участие более чем в 2 млн мастер-классов. Всего состоялось почти 6 млн практических знакомств с профессиями, а число предприятий — участников Единой модели профориентации превысило 14 тыс.
Еще одним важным итогом года стали данные о профессиональном самоопределении подростков. Аналитика Единой модели профориентации показала, что сегодня лишь около 20% старшеклассников приходят к осознанному выбору профессии самостоятельно. Большинству необходима комплексная поддержка школы, семьи и работодателей, а сервисы проекта «Билет в будущее» позволяют сопровождать школьника на всех этапах профессионального выбора и анализировать эффективность профориентационной работы в масштабах всей страны.
Отметим, что сегодня в России действуют уже более 43 тыс. предпрофессиональных классов, а количество школ, реализующих Единую модель профориентации на основном и продвинутом уровнях, продолжает расти. По словам Ивана Есина, в 2026/2027 учебном году особое внимание будет уделено развитию регионального компонента модели профориентации. Школьники смогут еще глубже знакомиться с экономикой своих регионов, крупнейшими работодателями и востребованными направлениями подготовки.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.