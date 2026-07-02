В Перми за несколько часов выпало около 60% месячной нормы осадков

Напомним, сильный дождь привел к ряду последствий в городе. Были зафиксированы провалы на дорогах, падение деревьев и повреждение объектов благоустройства. Кроме того, из-за размыва откоса насыпи оказались подтоплены железнодорожные пути. На время было приостановлено движение поездов по горнозаводскому направлению.