В Перми за несколько часов выпало около 60% месячной нормы осадков

30 июня в Перми всего за 2,5 часа выпало 51,3 мм осадков — это почти 60% от месячной нормы. Такие данные приводит ученый Андрей Шихов со ссылкой на метеостанцию ПГНИУ.
По его словам, этот ливень стал одним из самых сильных, которые наблюдались в Перми в XXI веке.
Напомним, сильный дождь привел к ряду последствий в городе. Были зафиксированы провалы на дорогах, падение деревьев и повреждение объектов благоустройства. Кроме того, из-за размыва откоса насыпи оказались подтоплены железнодорожные пути. На время было приостановлено движение поездов по горнозаводскому направлению.
Ранее «КП-Пермь» писала, что от сильного ливня пострадал ребенок. На него упало дерево, повалившееся от сильного ветра и дождя.