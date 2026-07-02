Под Красноярском в Барабаново завершили реставрацию храма

На сегодня это старейший деревянный храм в Красноярском крае, возведенный в 1855—1857 годах. Ремонт и реставрация объекта культурного наследия регионального значения продолжались более трех лет. В это время он находился под контролем Управления капитального строительства. Сейчас работы завершены. Чтобы использовать объект по назначению и проводить службы, его передадут православному приходу храма.