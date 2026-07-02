Под Красноярском в Барабаново завершили реставрацию храма

Под Красноярском в селе Барабаново завершили реставрацию церкви овь Параскевы Пятницы. Ее передадут православному приходу храма Святой Троицы поселка Емельяново. Этот вопрос рассмотрен комитетом по образованию и культуре краевого парламента.
На сегодня это старейший деревянный храм в Красноярском крае, возведенный в 1855—1857 годах. Ремонт и реставрация объекта культурного наследия регионального значения продолжались более трех лет. В это время он находился под контролем Управления капитального строительства. Сейчас работы завершены. Чтобы использовать объект по назначению и проводить службы, его передадут православному приходу храма.
Отметим, что мастерам удалось не только восстановить здание, но и сохранить уникальные росписи, которыми когда-то были украшены стены и потолок. Открытие храма после реставрации станет важным событием.