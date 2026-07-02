Россияне рассказали, с какими понятиями у них ассоциируется Россия

Россияне чаще всего ассоциируют страну с родиной, национальной гордостью и величием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Аналитического центра ВЦИОМ.
По данным опроса, при упоминании России 25% респондентов называют Родину. Еще 23% говорят о патриотизме и гордости, столько же — о величии страны. Во ВЦИОМ отметили, что из ответов складывается образ России как дома, родной земли и места, где человек родился и вырос. Также страна воспринимается как объект любви и гордости и как сильная держава.
На втором плане в ассоциациях остаются природа, ее назвали 8% участников опроса, государственные символы, 6%, народ, 5%, а также история и культура, 4%. Исследователи также отметили различия между возрастными группами. Молодые респонденты чаще описывают Россию через конкретные образы, например дом, природу и государственные символы. Люди старшего возраста чаще говорят о ценностях, гордости и патриотизме.
Опрос провели 14 июня среди 1600 россиян старше 18 лет. Исследование представлено в рамках проекта «С чего начинается Родина», который проводит национальный центр «Россия» при поддержке правительства РФ.