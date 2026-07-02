Россияне рассказали, с какими понятиями у них ассоциируется Россия

По данным опроса, при упоминании России 25% респондентов называют Родину. Еще 23% говорят о патриотизме и гордости, столько же — о величии страны. Во ВЦИОМ отметили, что из ответов складывается образ России как дома, родной земли и места, где человек родился и вырос. Также страна воспринимается как объект любви и гордости и как сильная держава.