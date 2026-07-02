Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грех! Что нельзя делать в день Владимирской иконы Божией Матери 6 июля 2026

Рассказываем, когда день памяти Владимирской иконы Божией Матери в 2026 году, историю праздника, о чём молятся и что можно и нельзя делать 6 июля 2026 года.

Владимирская икона Божией Матери — главная и самая чтимая из всех русских икон. На этой иконе Богоматерь с младенцем Христом на руках изображены в иконографическом типе «Умиление» — умильно прильнувшими друг к другу. Подробнее о том, когда день памяти Владимирской иконы Божией Матери в 2026 году, о чём молятся и какие правила стоит соблюдать в этот день, читайте в материале сайта perm.aif.ru.

Когда день Владимирской иконы Божией Матери в 2026 году?

Православная церковь чтит память Владимирской иконы Божией Матери трижды в году: 8 сентября — в честь спасения Москвы от Тамерлана в 1395 году; 3 июня — в память об избавлении от войск крымского хана Мехмед-Гирея в 1521 году; 6 июля — в честь избавления Москвы от ордынского хана Ахмата в 1480 году. Все три даты церковная традиция рассматривает как свидетельства особого заступничества Богородицы за Русскую землю.

День Владимирской иконы Божией Матери: история.

Согласно преданию, Владимирская икона Божией Матери была написана апостолом и евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовали Спаситель, Богоматерь и праведный Иосиф.

До половины V века икона оставалась в Иерусалиме, в 1131 году была прислана на Русь из Кон­стан­ти­но­по­ля и установлена в Де­ви­чьем мо­на­сты­ре Вы­ш­го­ро­да. В 1155 году святой Ан­дрей Бо­го­люб­ский при­нёс ико­ну во Вла­ди­мир и по­ме­стил в воз­двиг­ну­том им зна­ме­ни­том Успен­ском со­бо­ре. С то­го вре­ме­ни ико­на по­лу­чи­ла име­но­ва­ние Вла­ди­мир­ской. В 1395 го­ду ико­ну впер­вые при­нес­ли в Моск­ву.

Празднование Владимирской иконы Божией Матери 6 июля совершается в память об избавлении Руси от нашествия хана Ахмата во время Стояния на Угре в 1480 году. Хан Ахмат двинулся к границам Московского государства, требуя возобновить выплату дани, от которой великий князь Иван III отказался. Несколько недель русское и ордынское войска стояли на противоположных берегах реки Угры, не вступая в сражение. Всё это время в Москве непрестанно молились перед Владимирской иконой Божией Матери. По церковному преданию, заступничество Пресвятой Богородицы помогло избежать кровопролития, и хан Ахмат отвёл свои войска.

Молитва Владимирской иконы Божией Матери.

— О защите. К Владимирской иконе Божией Матери обращаются с просьбой о защите себя, своих близких и дома от всякого видимого и невидимого зла.

— От врагов. Перед Владимирской иконой Божией Матери молятся об избавлении от недоброжелателей, завистников и людей, желающих причинить зло.

— О мире. Верующие возносят эту молитву, когда просят Богородицу о мире в семье, обществе и во всём мире.

— От всякого зла. Верующие просят избавления от духовных и телесных бед, искушений и всякого злого воздействия.

— Об укреплении веры. С молитвой перед Владимирской иконой Божией Матери обращаются те, кто желает укрепиться в православной вере и обрести духовную стойкость.

— О помощи. К Пресвятой Богородице прибегают с просьбой о помощи в сложных жизненных обстоятельствах, когда необходимы поддержка и мудрое решение.

— От болезней. Во время болезни многие обращаются к Владимирской иконе Божией Матери с просьбой о телесном и душевном исцелении.

— От бед и напастей. В минуты испытаний и жизненных трудностей верующие молятся перед Владимирской иконой Божией Матери о защите от бед, несчастий и неожиданных напастей.

Что можно делать в день Владимирской иконы Божией Матери 6 июля 2026 года?

— Посетить храм и помолиться. В день почитания Владимирской иконы Божией Матери многие верующие посещают храм, чтобы принять участие в богослужении и вознести молитвы перед святым образом. Это время для искреннего обращения к Богу, благодарности и духовного укрепления.

— Помириться с близкими. Этот день считается благоприятным для примирения, прощения обид и восстановления добрых отношений. Искреннее желание жить в мире с окружающими соответствует христианскому призыву к любви и милосердию.

— Помочь нуждающимся. Добрые дела, милостыня и бескорыстная помощь ближним являются важным проявлением христианской любви. Даже небольшой поступок, совершённый с чистым сердцем, становится выражением милосердия и сострадания.

Что нельзя делать в день Владимирской иконы Божией Матери 6 июля 2026 года?

— Нельзя ссориться и конфликтовать. Ссоры и конфликты в этот день могут надолго испортить отношения и принести разлад в семью. Считается, что сказанные в гневе слова особенно трудно будет исправить.

— Нельзя проводить день в одиночестве. Уныние и добровольное затворничество могут привлечь череду грустных событий и неудач. Поэтому старались больше общаться с родными и сохранять добрый настрой.

— Нельзя заниматься тяжёлой физической работой. Тяжёлый труд в праздник может обернуться усталостью, потерями и отсутствием успеха в делах. День рекомендовалось посвятить молитве, отдыху и духовным заботам.

— Нельзя отказывать в милостыни и любой помощи. Считалось, что отказавший нуждающемуся сам может вскоре оказаться в трудной ситуации без поддержки окружающих. Напротив, проявленное милосердие, по поверьям, привлекает благополучие.