Грех! Что нельзя делать в день Владимирской иконы Божией Матери 6 июля 2026

Празднование Владимирской иконы Божией Матери 6 июля совершается в память об избавлении Руси от нашествия хана Ахмата во время Стояния на Угре в 1480 году. Хан Ахмат двинулся к границам Московского государства, требуя возобновить выплату дани, от которой великий князь Иван III отказался. Несколько недель русское и ордынское войска стояли на противоположных берегах реки Угры, не вступая в сражение. Всё это время в Москве непрестанно молились перед Владимирской иконой Божией Матери. По церковному преданию, заступничество Пресвятой Богородицы помогло избежать кровопролития, и хан Ахмат отвёл свои войска.