Грех! Что нельзя делать в день Владимирской иконы Божией Матери 6 июля 2026

Владимирская икона Божией Матери — главная и самая чтимая из всех русских икон. На этой иконе Богоматерь с младенцем Христом на руках изображены в иконографическом типе «Умиление» — умильно прильнувшими друг к другу. Подробнее о том, когда день памяти Владимирской иконы Божией Матери в 2026 году, о чём молятся и какие правила стоит соблюдать в этот день, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Когда день Владимирской иконы Божией Матери в 2026 году?
Православная церковь чтит память Владимирской иконы Божией Матери трижды в году: 8 сентября — в честь спасения Москвы от Тамерлана в 1395 году; 3 июня — в память об избавлении от войск крымского хана Мехмед-Гирея в 1521 году; 6 июля — в честь избавления Москвы от ордынского хана Ахмата в 1480 году. Все три даты церковная традиция рассматривает как свидетельства особого заступничества Богородицы за Русскую землю.
День Владимирской иконы Божией Матери: история.
Согласно преданию, Владимирская икона Божией Матери была написана апостолом и евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовали Спаситель, Богоматерь и праведный Иосиф.
До половины V века икона оставалась в Иерусалиме, в 1131 году была прислана на Русь из Константинополя и установлена в Девичьем монастыре Вышгорода. В 1155 году святой Андрей Боголюбский принёс икону во Владимир и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила именование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву.
Празднование Владимирской иконы Божией Матери 6 июля совершается в память об избавлении Руси от нашествия хана Ахмата во время Стояния на Угре в 1480 году. Хан Ахмат двинулся к границам Московского государства, требуя возобновить выплату дани, от которой великий князь Иван III отказался. Несколько недель русское и ордынское войска стояли на противоположных берегах реки Угры, не вступая в сражение. Всё это время в Москве непрестанно молились перед Владимирской иконой Божией Матери. По церковному преданию, заступничество Пресвятой Богородицы помогло избежать кровопролития, и хан Ахмат отвёл свои войска.
Молитва Владимирской иконы Божией Матери.
— О защите. К Владимирской иконе Божией Матери обращаются с просьбой о защите себя, своих близких и дома от всякого видимого и невидимого зла.
— От врагов. Перед Владимирской иконой Божией Матери молятся об избавлении от недоброжелателей, завистников и людей, желающих причинить зло.
— О мире. Верующие возносят эту молитву, когда просят Богородицу о мире в семье, обществе и во всём мире.
— От всякого зла. Верующие просят избавления от духовных и телесных бед, искушений и всякого злого воздействия.
— Об укреплении веры. С молитвой перед Владимирской иконой Божией Матери обращаются те, кто желает укрепиться в православной вере и обрести духовную стойкость.
— О помощи. К Пресвятой Богородице прибегают с просьбой о помощи в сложных жизненных обстоятельствах, когда необходимы поддержка и мудрое решение.
— От болезней. Во время болезни многие обращаются к Владимирской иконе Божией Матери с просьбой о телесном и душевном исцелении.
— От бед и напастей. В минуты испытаний и жизненных трудностей верующие молятся перед Владимирской иконой Божией Матери о защите от бед, несчастий и неожиданных напастей.
Что можно делать в день Владимирской иконы Божией Матери 6 июля 2026 года?
— Посетить храм и помолиться. В день почитания Владимирской иконы Божией Матери многие верующие посещают храм, чтобы принять участие в богослужении и вознести молитвы перед святым образом. Это время для искреннего обращения к Богу, благодарности и духовного укрепления.
— Помириться с близкими. Этот день считается благоприятным для примирения, прощения обид и восстановления добрых отношений. Искреннее желание жить в мире с окружающими соответствует христианскому призыву к любви и милосердию.
— Помочь нуждающимся. Добрые дела, милостыня и бескорыстная помощь ближним являются важным проявлением христианской любви. Даже небольшой поступок, совершённый с чистым сердцем, становится выражением милосердия и сострадания.
Что нельзя делать в день Владимирской иконы Божией Матери 6 июля 2026 года?
— Нельзя ссориться и конфликтовать. Ссоры и конфликты в этот день могут надолго испортить отношения и принести разлад в семью. Считается, что сказанные в гневе слова особенно трудно будет исправить.
— Нельзя проводить день в одиночестве. Уныние и добровольное затворничество могут привлечь череду грустных событий и неудач. Поэтому старались больше общаться с родными и сохранять добрый настрой.
— Нельзя заниматься тяжёлой физической работой. Тяжёлый труд в праздник может обернуться усталостью, потерями и отсутствием успеха в делах. День рекомендовалось посвятить молитве, отдыху и духовным заботам.
— Нельзя отказывать в милостыни и любой помощи. Считалось, что отказавший нуждающемуся сам может вскоре оказаться в трудной ситуации без поддержки окружающих. Напротив, проявленное милосердие, по поверьям, привлекает благополучие.