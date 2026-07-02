Названы самые популярные маршруты нижегородского транспорта за июнь

В июне самыми востребованными у пассажиров Нижнего Новгорода стали автобусные маршруты № 45, № 87, № 83 и № 90. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС). Именно этими направлениями воспользовалось наибольшее количество жителей города.
Среди других видов муниципального транспорта высокой популярностью у горожан по итогам прошедшего месяца пользовались трамваи № 5, № 6 и № 7. В троллейбусной сети лидерами пассажиропотока оказались маршруты № 10, № 15 и № 25.
В сегменте нового подвижного состава нижегородцы чаще всего выбирали электробусы Э-114, Э-12 и Э-13. Общее количество поездок в общественном транспорте было определено по точным данным оператора автоматизированной системы платежей ООО «Ситикард».
Ранее сообщалось, что разовые карточки на проезд за наличные начали продавать в Нижнем Новгороде.