Названы самые популярные маршруты нижегородского транспорта за июнь

В июне самыми востребованными у пассажиров Нижнего Новгорода стали автобусные маршруты № 45, № 87, № 83 и № 90. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС). Именно этими направлениями воспользовалось наибольшее количество жителей города.