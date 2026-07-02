В Красноярске журналистку осудили на 1,5 года работ за фейки о ВС России

Хустик* была арестована в сентябре 2025 года. Управление СК РФ по региону сообщало, что журналистка подозревается в распространении фейков о действиях российской армии. По данным следствия, в мае 2023 года она, будучи журналистом иностранного интернет-издания, внесенного в реестр иноагентов, опубликовала интервью, содержащее заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ в зоне СВО, и получила за работу 64 тысячи рублей.