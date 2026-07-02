В Красноярске журналистку осудили на 1,5 года работ за фейки о ВС России

КРАСНОЯРСК, 2 июл — РИА Новости. Красноярская журналистка Светлана Хустик* получила 1,5 года принудительных работ по уголовному делу о фейках о российской армии, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
«В Красноярске журналист признана виновной в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ… Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы осужденной», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в интернете, сроком на 3 года.
Хустик* была арестована в сентябре 2025 года. Управление СК РФ по региону сообщало, что журналистка подозревается в распространении фейков о действиях российской армии. По данным следствия, в мае 2023 года она, будучи журналистом иностранного интернет-издания, внесенного в реестр иноагентов, опубликовала интервью, содержащее заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ в зоне СВО, и получила за работу 64 тысячи рублей.
В октябре того же года Светлана Хустик* была внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ.
*Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ.