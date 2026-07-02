В Ростове осудили пособников покушения на главу Херсонской области

На скамье подсудимых оказались бывшие украинские военнослужащие Александр Кручиненко, Николай Семенюк и Сергей Семенюк, которых задержали в июле 2022 года. Они признали, что пытались подорвать губернатора, заложив бомбу рядом с рестораном, где он периодически обедал, однако заряд из-за ошибки подрывника сработал раньше времени. Кроме того, по версии обвинения, осужденные были причастны к подрыву начальника управления молодежи и спорта Дмитрия Савлученко и убийству общественного деятеля Валерия Кулешова.