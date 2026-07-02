В Ростове осудили пособников покушения на главу Херсонской области

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 6,5 годам колонии двух пособников украинских спецслужб, причастных к покушению на главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и убийству ряда других чиновников и общественников. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на представителей суда.
На скамье подсудимых оказались бывшие украинские военнослужащие Александр Кручиненко, Николай Семенюк и Сергей Семенюк, которых задержали в июле 2022 года. Они признали, что пытались подорвать губернатора, заложив бомбу рядом с рестораном, где он периодически обедал, однако заряд из-за ошибки подрывника сработал раньше времени. Кроме того, по версии обвинения, осужденные были причастны к подрыву начальника управления молодежи и спорта Дмитрия Савлученко и убийству общественного деятеля Валерия Кулешова.
Правоохранители возбудили уголовное дело об участии в террористическом сообществе, акте международного терроризма, покушении на совершение акта международного терроризма, незаконном приобретении, передаче, хранении, ношении и перевозке оружия и боеприпасов, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении и переделке взрывного устройства. Суд назначил братьям Семенюкам, отвечавшим за хранение и передачу взрывчатки, а также оружия и боеприпасов, 6 и 6,5 лет колонии строгого режима. Подозреваемый в непосредственном исполнении убийств Александр Кручиненко ожидает приговор.