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В Израиле проходят акции протеста в 1000-й день с атаки ХАМАС

2 июля в разных регионах Израиля проходят акции протеста и памятные мероприятия, посвященные 1000-дневному сроку с даты атаки ХАМАС. Участники требуют расследовать действия властей, которые, как они считают, не справились с защитой страны во время нападения боевиков палестинской группировки.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает The Times of Israel, одна из акций была организована на территории, где раньше проводили музыкальный фестиваль «Нова», неподалеку от границы с сектором Газа. Напомним, 7 октября 2023 года боевики ХАМАС убили или взяли в заложники многих гостей этого мероприятия.

Люди также собирались у штаб-квартиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве и у здания парламента в Иерусалиме. Протестующие предприняли несколько попыток заблокировать вход в парламент, но у них ничего не вышло.

Организатором протестных мероприятий в рамках Дня памяти является «Октябрьский совет». В эту группу входят, в частности, родственники погибших и пострадавших.

Главное требование протестующих — создать независимый следственный комитет, который разберется в ошибках, допущенных перед атакой 7 октября. Ранее израильские власти заявили, что не пойдут на это. По их словам, комиссия, назначенная Верховным судом, будет работать предвзято из-за попыток ограничить полномочия судебной системы.

Тем не менее семьи погибших и пострадавших продолжают настаивать на формировании такого комитета. Часть участников акций критикует правительство за то, как оно действует в отношении заложников, удерживаемых ХАМАС. Протестующие уверены, что эти действия только ухудшили ситуацию.

Нападение ХАМАС на Израиль произошло 7 октября 2023 года. Жертвами атаки стали 1200 израильтян, еще 251 человека палестинцы захватили в качестве заложников. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию в секторе Газа.

В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что израильские власти и ХАМАС согласились на первый этап предложенного Вашингтоном плана урегулирования. Однако Израиль до сих пор время от времени наносит удары по анклаву.

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