В Израиле проходят акции протеста в 1000-й день с атаки ХАМАС

Как сообщает The Times of Israel, одна из акций была организована на территории, где раньше проводили музыкальный фестиваль «Нова», неподалеку от границы с сектором Газа. Напомним, 7 октября 2023 года боевики ХАМАС убили или взяли в заложники многих гостей этого мероприятия.
Организатором протестных мероприятий в рамках Дня памяти является «Октябрьский совет». В эту группу входят, в частности, родственники погибших и пострадавших.
Главное требование протестующих — создать независимый следственный комитет, который разберется в ошибках, допущенных перед атакой 7 октября. Ранее израильские власти заявили, что не пойдут на это. По их словам, комиссия, назначенная Верховным судом, будет работать предвзято из-за попыток ограничить полномочия судебной системы.
Тем не менее семьи погибших и пострадавших продолжают настаивать на формировании такого комитета. Часть участников акций критикует правительство за то, как оно действует в отношении заложников, удерживаемых ХАМАС. Протестующие уверены, что эти действия только ухудшили ситуацию.
Нападение ХАМАС на Израиль произошло 7 октября 2023 года. Жертвами атаки стали 1200 израильтян, еще 251 человека палестинцы захватили в качестве заложников. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию в секторе Газа.
В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что израильские власти и ХАМАС согласились на первый этап предложенного Вашингтоном плана урегулирования. Однако Израиль до сих пор время от времени наносит удары по анклаву.