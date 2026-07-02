Об опасности высокого ферритина в крови рассказали нижегородцам

Врач‑эндокринолог Антон Поляков рассказал о причинах избыточного содержания железа в организме. Чаще всего подобная патология обусловлена генетическими факторами. Об этом сообщили в NewsInfo.
Речь идёт о гемохроматозе — заболевании, при котором нарушается обмен железа и происходит его патологическое накопление в тканях. Микроэлемент откладывается в форме ферритина, что со временем способно привести к серьёзным поражениям внутренних органов.
Механизм негативного воздействия связан с развитием окислительного стресса: при избытке железа снижается уровень антиоксидантов и растёт концентрация свободных радикалов в крови — это провоцирует повреждение клеток. В зоне риска оказываются практически все ткани, в том числе критически важные — печёночные, сердечные, нервные. Особую нагрузку испытывает печень: именно в ней преимущественно депонируется железо, и при его избытке орган подвергается значительной перегрузке.
Специалист подчёркивает важность своевременного выявления признаков гиперферритинемии у лиц с наследственной предрасположенностью. Одним из возможных отдалённых последствий запущенного состояния может стать развитие сахарного диабета.
При этом врач акцентирует: оценивать лабораторные показатели и ставить диагноз должен исключительно специалист — самостоятельные попытки скорректировать состояние нередко приводят к ухудшению ситуации. Распространённость гемохроматоза относительно невелика: заболевание встречается приблизительно у 5% людей.
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