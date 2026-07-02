Об опасности высокого ферритина в крови рассказали нижегородцам

Механизм негативного воздействия связан с развитием окислительного стресса: при избытке железа снижается уровень антиоксидантов и растёт концентрация свободных радикалов в крови — это провоцирует повреждение клеток. В зоне риска оказываются практически все ткани, в том числе критически важные — печёночные, сердечные, нервные. Особую нагрузку испытывает печень: именно в ней преимущественно депонируется железо, и при его избытке орган подвергается значительной перегрузке.