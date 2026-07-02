В Златоусте возродили легендарную лабораторию Павла Аносова

Сегодня восстановленное пространство не только хранит память о тех временах, но и получает новую жизнь как научно‑исследовательская и образовательная площадка. Особую ценность лаборатория представляет для молодого поколения специалистов, прежде всего для учащихся Златоустовского индустриального колледжа имени П. П. Аносова, обучающихся по специальностям «художник‑гравер» и «обработчик металла».