В Златоусте возродили легендарную лабораторию Павла Аносова

Легендарную химическую лабораторию Павла Аносова восстановили на оружейной фабрике в городе Златоусте Челябинской области, что отвечает задачам нацпроекта «Семья». Открытие лаборатории приурочено к 230-летию со дня рождения выдающегося русского горного инженера, ученого-металлурга, организатора горнозаводской промышленности, сообщили в администрации Златоустовского городского округа.
Первоначально химическая лаборатория размещалась в здании Арсенала Оружейной фабрики, а позднее получила отдельное помещение. Ее задачи в XIX веке были крайне важны для развития отечественной металлургии: определение состава вновь открываемых ископаемых, анализ содержания металла в рудах, испытания сортов шлаков, чугуна и стали, а также очистка шлихового золота от платины.
Сегодня восстановленное пространство не только хранит память о тех временах, но и получает новую жизнь как научно‑исследовательская и образовательная площадка. Особую ценность лаборатория представляет для молодого поколения специалистов, прежде всего для учащихся Златоустовского индустриального колледжа имени П. П. Аносова, обучающихся по специальностям «художник‑гравер» и «обработчик металла».
По словам главы округа Олега Решетникова, новый объект станет точкой притяжения и визитной карточкой Златоуста — как для жителей, так и для туристов. В экспозиции представлены не только раритетные предметы царских времен, но и экспонаты советского периода, позволяющие проследить эволюцию производственных технологий.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.