Умер первый замруководителя аппарата мэра Москвы Старовойтов

В мэрии отметили, что Старовойтов, будучи «талантливым юристом», «внес огромный личный вклад в становление современного федерализма в России и местного самоуправления», являясь автором десятков федеральных законов в данной сфере. В правительстве столицы также подчеркнули, что «невозможно переоценить его роль в формировании законодательства столицы последних 15 лет». По оценке коллег, на всех должностях, которые занимал Старовойтов, его отличали «отзывчивость, высочайший профессионализм, трудолюбие, ответственность и интеллигентность».