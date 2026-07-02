Умер первый замруководителя аппарата мэра Москвы Старовойтов

Как сообщается в некрологе, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы умер 30 июня на 47-м году жизни.
Алексей Старовойтов родился 11 июля 1979 года. Он окончил Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых по специальности «юриспруденция». В его послужном списке — работа в правовых институтах и федеральных органах власти. С 2010 года он был сотрудником аппарата мэра и правительства Москвы.
В мэрии отметили, что Старовойтов, будучи «талантливым юристом», «внес огромный личный вклад в становление современного федерализма в России и местного самоуправления», являясь автором десятков федеральных законов в данной сфере. В правительстве столицы также подчеркнули, что «невозможно переоценить его роль в формировании законодательства столицы последних 15 лет». По оценке коллег, на всех должностях, которые занимал Старовойтов, его отличали «отзывчивость, высочайший профессионализм, трудолюбие, ответственность и интеллигентность».
Кроме того, в столичном правительстве выразили соболезнования родным и близким Алексея Старовойтова. В сообщении указывается, что его деловые и человеческие качества «по праву снискали ему» авторитет и уважение в органах власти города и юридическом сообществе.
«Добрая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в тексте.