Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер первый замруководителя аппарата мэра Москвы Старовойтов

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов скончался. Информация об этом опубликована на официальном портале мэра и правительства столицы.

Источник: Пресс-служба Московской городской Думы

Как сообщается в некрологе, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы умер 30 июня на 47-м году жизни.

Алексей Старовойтов родился 11 июля 1979 года. Он окончил Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых по специальности «юриспруденция». В его послужном списке — работа в правовых институтах и федеральных органах власти. С 2010 года он был сотрудником аппарата мэра и правительства Москвы.

В мэрии отметили, что Старовойтов, будучи «талантливым юристом», «внес огромный личный вклад в становление современного федерализма в России и местного самоуправления», являясь автором десятков федеральных законов в данной сфере. В правительстве столицы также подчеркнули, что «невозможно переоценить его роль в формировании законодательства столицы последних 15 лет». По оценке коллег, на всех должностях, которые занимал Старовойтов, его отличали «отзывчивость, высочайший профессионализм, трудолюбие, ответственность и интеллигентность».

Кроме того, в столичном правительстве выразили соболезнования родным и близким Алексея Старовойтова. В сообщении указывается, что его деловые и человеческие качества «по праву снискали ему» авторитет и уважение в органах власти города и юридическом сообществе.

«Добрая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в тексте.