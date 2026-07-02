Бензин марок АИ-92 и АИ-95 резко подорожал в Воронежской области

По данным Росстата в период с 23 по 29 июня в Воронежской области было зафиксировано существенное изменение цен на автомобильный бензин. Средняя стоимость АИ-92 на АЗС в регионе составила 77,33 ₽ за литр, увеличившись за неделю почти на 8,5% (было 71,32 ₽). АИ-95 вырос в цене с 78,89 до 83,98 ₽ (рост около 6,5%).