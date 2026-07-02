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Бензин марок АИ-92 и АИ-95 резко подорожал в Воронежской области

По данным Росстата в период с 23 по 29 июня в Воронежской области было зафиксировано существенное изменение цен на автомобильный бензин. Средняя стоимость АИ-92 на АЗС в регионе составила 77,33 ₽ за литр, увеличившись за неделю почти на 8,5% (было 71,32 ₽). АИ-95 вырос в цене с 78,89 до 83,98 ₽ (рост около 6,5%).

Источник: Коммерсантъ

По данным Росстата в период с 23 по 29 июня в Воронежской области было зафиксировано существенное изменение цен на автомобильный бензин. Средняя стоимость АИ-92 на АЗС в регионе составила 77,33 ₽ за литр, увеличившись за неделю почти на 8,5% (было 71,32 ₽). АИ-95 вырос в цене с 78,89 до 83,98 ₽ (рост около 6,5%).

Дизельное топливо в начале этой недели отпускали в регионе в среднем за 86,66 ₽ за литр. По сравнению с предыдущей семидневкой зарегистрирован рост цены на 5,5%.

Стоимость бензина марок АИ-98 и выше превысила отметку в 100 ₽ за литр. Зафиксированный результат по состоянию на начало недели — 101,84 ₽

Как сообщал «Ъ-Черноземье», существенный рост цен на бензин отмечали в регионе и по итогам предыдущей семидневки. В частности, АИ-95 добавил почти 5%.

По информации аналитиков Росстата, на неделе с 23 по 29 июня изменение цен на бензин было зафиксировано в 82 субъектах РФ. Более всего топливо подорожало в Севастополе — на 30%.

По состоянию на утро 1 июля более чем на 70% заправок в Воронежской области, охваченных мониторингом региональных властей, был бензин марки АИ-92. Более чем на 60% был в наличии бензин АИ-95, а более 70% продавали дизельное топливо.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

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