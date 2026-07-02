Более 5,7 тысячи километров разметки нанесли на трассах в Ростовской области

До завершения дорожного сезона запланировано обновление разметки еще на 7,5 тысячи километров, замена и установка более 17 километров барьерных ограждений, а также монтаж освещения почти на 70 километрах дорог — в первую очередь на участках с повышенной потребностью для защиты водителей и пешеходов.