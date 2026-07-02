Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 5,7 тысячи километров разметки нанесли на трассах в Ростовской области

На дорогах Ростовской области с начала года обновили 20 километров освещения.

Источник: Комсомольская правда

С начала года дорожные службы Ростовской области нанесли 5,7 тысячи километров новой разметки, оборудовали более 20 километров сетей освещения вдоль магистралей и смонтировали 700 метров барьерных ограждений. Об этом сообщили на сайте правительства области.

Работы проводятся по поручению губернатора Юрия Слюсаря в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и регионального проекта «Безопасность дорожного движения».

До завершения дорожного сезона запланировано обновление разметки еще на 7,5 тысячи километров, замена и установка более 17 километров барьерных ограждений, а также монтаж освещения почти на 70 километрах дорог — в первую очередь на участках с повышенной потребностью для защиты водителей и пешеходов.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше