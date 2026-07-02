Малые технологические компании Прикамья смогут воспользоваться инвестиционным займом

Также можно взять микрозаймы для пополнения оборотных средств, вложения во внеоборотные активы, рефинансирования кредитов и лизинговой задолженности. Так, для начинающих предпринимателей предлагается микрозаем «Стартовый»: ставка от 5% годовых, сумма до 3 млн руб., срок — до трех лет. Деньги выдаются под бизнес-план, без требований к кредитной истории и оборотам. Для действующих более шести месяцев компаний работает микрозаем «Приоритетный»: ставка от 3% годовых, сумма до 5 млн руб., срок до трех лет.