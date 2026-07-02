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Малые технологические компании Прикамья смогут воспользоваться инвестиционным займом

Микрофинансовая компания Пермского края предложила региональным малым технологическим компаниям (МТК) несколько инструментов поддержки — льготный лизинг, заем «Инвестиционный» и микрозаем «Приоритетный». Все они решают свои определенные задачи — от пополнения оборотных средств до модернизации производства. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Источник: Коммерсантъ

Микрофинансовая компания Пермского края предложила региональным малым технологическим компаниям (МТК) несколько инструментов поддержки — льготный лизинг, заем «Инвестиционный» и микрозаем «Приоритетный». Все они решают свои определенные задачи — от пополнения оборотных средств до модернизации производства. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По программе льготного лизинга МТК могут приобрести оборудование и спецтехнику по ставке от 4% годовых на сумму до 30 млн руб. сроком до пяти лет. Аванс —от 10%, залог не требуется. В список оборудования входит более 120 позиций. Этой мерой воспользовалось производственное предприятие «Новые системы и технологии» из Перми. Компания разрабатывает комплексные решения для нефтедобычи и приобрела в лизинг токарно-фрезерный центр для наращивания объемов производства.

Также можно взять микрозаймы для пополнения оборотных средств, вложения во внеоборотные активы, рефинансирования кредитов и лизинговой задолженности. Так, для начинающих предпринимателей предлагается микрозаем «Стартовый»: ставка от 5% годовых, сумма до 3 млн руб., срок — до трех лет. Деньги выдаются под бизнес-план, без требований к кредитной истории и оборотам. Для действующих более шести месяцев компаний работает микрозаем «Приоритетный»: ставка от 3% годовых, сумма до 5 млн руб., срок до трех лет.

С июня 2026 года МТК предлагают воспользоваться займом «Инвестиционный». Раньше он был доступен только обрабатывающим производствам, компаниям в сфере агропрома, туризма и отельного бизнеса. Теперь и МТК могут оформить его на приобретение оборудования. Ставка 5% годовых, сумма от 5 до 15 млн руб., срок до пяти лет.

«Финансовые продукты Микрофинансовой компании можно использовать как по отдельности, так и вместе. Например, взять микрозаем на оборотные средства, а лизинг и инвестзаем — на оборудование. Общая сумма поддержки в таком случае может достигать 50 млн рублей», — отметила гендиректор Микрофинансовой компании Пермского края Ольга Травникова.

На 30 июня 2026 года в федеральный реестр МТК входят 154 малые технологические компании Пермского края — регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе и шестое в России. Совокупная выручка МТК Пермского края достигла 48 млрд руб. (в 3,2 раза больше уровня 2023 года). Основная доля прикамских МТК приходится на промышленность, телекоммуникации и интернет, а также здравоохранение, добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство и инженерные разработки.