В Калининграде обнаружили уникальный янтарь, весом 1,5 кг

На Калининградском янтарном комбинате добыли первый в этом году уникальный самородок, весом 1,5 кг. Он состоит из двух видов янтаря — прозрачного и матового, сообщает пресс-служба предприятия.
Возраст находки составляет около 40 млн лет. Самородок получил название «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области. Размер самородка: 21×16 см. Он имеет овальную форму.
Сердцевина состоит из матового самоцвета медового оттенка. Слой получился непрозрачным из-за многочисленных пузырьков воздуха, попавших в смолу миллионы лет назад. Внешняя оболочка сформирована прозрачным янтарем. В нем сохранились древняя кора и насекомые.
Находка сформировалась при истечении живицы древней сосны внутри ствола. Смола заполнила внутреннюю полость дерева и постепенно затвердела. Таким образом самородок сохранил форму и внутреннюю структуру растения. Это позволяет увидеть в нем «уникальный природный “слепок” древнего дерева».
«Статус уникального получает янтарь весом более 1 кг. Такие находки являются большой редкостью, поэтому предсказать их количество заранее невозможно. Так, в прошлом году на Приморском карьере было обнаружено 13 самородков, а в нынешнем сезоне — пока только один», — заявил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.
Он добавил, что все подобные образцы проходят государственную экспертизу. Затем принимается решение об их дальнейшей судьбе. Часть из них попадает в музей комбината, а часть — на аукцион редкого янтаря, который проводится раз в год.
Перо жившей 40 млн лет назад птицы в янтаре
Образец балтийского янтаря возрастом около 40 млн лет с включением пера птицы поступил в фонды Музея Мирового океана в Калининграде. Камень был найден на Пальмникенском месторождении (карьер Янтарный), где добывают большую часть мирового запаса янтаря.
Вес образца составляет 13,9 г, размеры — 43×37 мм. В камне можно разглядеть перо птицы. Ученые отметили, что это крайне редкая находка — в России есть всего два образца янтаря с птичьими перьями, они хранятся в Калининградском музее янтаря.
С помощью этого образца палеонтологи могут воссоздать условия среды произраставшего миллионы лет назад «янтарного леса» и его обитателей, а также понять, какие птицы обитали в лесах побережья Балтики 40 млн лет назад, чем они питались.