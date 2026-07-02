Всероссийский проект «Первые на Первом» стартовал в Нижегородской области

«Сегодня хорошему журналисту мало просто передать новость. Важно увидеть историю, найти героя, рассказать о людях так, чтобы им поверили. Именно этому и учат на проекте — работать с информацией, создавать качественные репортажи, уверенно чувствовать себя в кадре и за кадром. При этом самые интересные сюжеты часто рождаются не в больших городах, а в наших районах и небольших поселках. На севере Нижегородской области таких историй много. Это люди труда, волонтеры, предприятия, уникальные места, традиции и инициативы, о которых должна знать вся страна. Поэтому пригласил ребят приезжать к нам. Поможем найти интересных героев, организовать съемки, познакомим с людьми, которые действительно заслуживают внимания», — сказал Артем Кавинов.