Всероссийский проект «Первые на Первом» стартовал в Нижегородской области

В Нижегородской области стартовал Всероссийский образовательно-мотивационный проект «Первые на Первом» (12+). Торжественная церемония открытия прошла в Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО).
В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов, уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова, проректор КУПНО Мария Самоделкина и продюсер проекта «Первые на Первом» в Приволжском федеральном округе Татьяна Печерская. Кроме того, мастер-класс для участников провел режиссер и оператор Сергей Ходаковский.
Проект «Первые на Первом» реализуется при грантовой поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» и направлен на формирование у молодежи современного и технологичного взгляда на федеральный медиаландшафт на примере АО «Первый канал». Его цель — создание условий для профессионального самоопределения и развития медиакомпетенций у молодежи через погружение в современную телевизионную и мультимедийную среду, знакомство с технологическими и творческими процессами производства контента.
«Сегодня хорошему журналисту мало просто передать новость. Важно увидеть историю, найти героя, рассказать о людях так, чтобы им поверили. Именно этому и учат на проекте — работать с информацией, создавать качественные репортажи, уверенно чувствовать себя в кадре и за кадром. При этом самые интересные сюжеты часто рождаются не в больших городах, а в наших районах и небольших поселках. На севере Нижегородской области таких историй много. Это люди труда, волонтеры, предприятия, уникальные места, традиции и инициативы, о которых должна знать вся страна. Поэтому пригласил ребят приезжать к нам. Поможем найти интересных героев, организовать съемки, познакомим с людьми, которые действительно заслуживают внимания», — сказал Артем Кавинов.
В 2026 году проект охватывает четыре федеральных округа, включая ПФО, где образовательная часть реализуется на базе КУПНО при поддержке правительства Нижегородской области. Участники — юноши и девушки в возрасте от 14 до 25 лет, заинтересованные в развитии навыков в сфере журналистики, видеопроизводства, режиссуры, монтажа и работы с современными мультимедийными технологиями.
«Мы в КУПНО верим, что самые сильные проекты рождаются там, где молодым людям доверяют, дают возможность экспериментировать и создавать что-то свое. “Первые на Первом” — это не просто образовательная программа, а пространство реальных возможностей: здесь можно найти наставников, получить практический опыт, собрать команду единомышленников и сделать первые шаги в профессии. Уверена, что каждый из этих талантливых ребят найдет свое направление и в будущем станет настоящим профессионалом. Ну, а мы обязательно поможем раскрыть весь их потенциал», — подчеркнула Мария Самоделкина.
Проект будет проходить на площадке КУПНО в формате очных интенсивов с ведущими экспертами медиаиндустрии. Участники будут обучаться по направлениям «Репортерское искусство», «Мастерская ведущих телепроектов», «Мастерская продюсирования», «Режиссура монтажа», «Искусственный интеллект в мультимедиа», «Иммерсивное 3D-видео» и другим.
«Полюбившийся многим ребятам еще с 2024 года проект “Первые на Первом” вернулся! Базовая формула не изменилась: участие в нем позволит приобрести новые компетенции, окунуться в медиасреду и выстроить первые коммуникации в этой сфере. Но теперь в проекте появились новые образовательные направления, а значит, и новая степень свободы в творчестве. Этот проект — отличная возможность для молодых людей развить свои навыки в области мультимедиа и познакомиться с работой одного из ведущих телеканалов страны», — отметила Татьяна Печерская.
Регистрация на проект открыта до 15 августа в группе через чат‑бот в социальной сети «ВКонтакте»: vk. cc/cYtvhh.
Региональный интенсив в ПФО — подготовительный этап к ключевому федеральному конкурсу видеосюжетов.
До 15 августа участники могут записать сюжет до двух минут и загрузить готовый ролик. Авторы 16 лучших работ поедут в Москву и побывают в телецентре «Останкино» и познакомятся с аппаратно‑студийными комплексами «Первого канала».