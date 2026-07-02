Названы лучшие заведения общепита Нижнего Новгорода

Места в рейтинге распределялись с помощью алгоритма, который анализировал сразу несколько факторов: полноту профиля заведения, оценки и отзывы посетителей, наличие фотографий и общую активность пользователей. Директор по маркетингу 2ГИС Артём Кудзев отметил, что в этом году проект охватил еще больше городов. По его словам, именно ежедневный выбор горожан и туристов ложится в основу алгоритма, поэтому результаты премии служат максимально актуальным ориентиром при поиске лучших мест для отдыха.