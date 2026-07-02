Названы лучшие заведения общепита Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде определили лучшие заведения общепита. Выбор был сделан в рамках международной Премии 2ГИС на основе предпочтений пользователей геосервиса — жителей и гостей города.
Победителей выбирали в шести категориях: рестораны, кафе, кофейни, стритфуд, кондитерские и бары. Знаки отличия в геосервисе уже получили такие известные городские проекты, как кафе «Мазл тов» и «Самурай», бар «Селедка и Кофе», кофейня «Темп» и стритфуд «Совок». Всего обладателями премии в гастрономической сфере стали 21 ресторан, 21 кафе, 13 кофеен, 23 точки стритфуда, семь баров и четыре кондитерских.
Места в рейтинге распределялись с помощью алгоритма, который анализировал сразу несколько факторов: полноту профиля заведения, оценки и отзывы посетителей, наличие фотографий и общую активность пользователей. Директор по маркетингу 2ГИС Артём Кудзев отметил, что в этом году проект охватил еще больше городов. По его словам, именно ежедневный выбор горожан и туристов ложится в основу алгоритма, поэтому результаты премии служат максимально актуальным ориентиром при поиске лучших мест для отдыха.
Помимо общепита, лауреатами стали компании из сфер красоты, здоровья, фитнеса, автоуслуг, а также гостиницы и цветочные магазины. В общей сложности награды получили 147 нижегородских компаний.