Волгоградская область отправила БПЛА и насосные станции в зону СВО

Волгоградская область передала в зону специальной военной операции партию БПЛА, резервуары для воды и насосные станции. Очередная заявка поступила от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона.
Кроме того, в зону СВО доставят строительные и крепежные материалы, трубы различного диаметра другое оснащение инженерного назначения. Все снаряжение приобретено на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
Напомним, в Волгоградской области разработан и постоянно совершенствуется комплекс мер поддержки бойцов и членов их семей — действует более 50-ти механизмов.
Финансовая стабильность:
Доход от 5,6 млн рублей за первый год службы.
Единовременная выплата — от 3 млн рублей сразу при заключении контракта.
Полная государственная поддержка семьи.
Гарантии для близких:
Свое жилье: военная ипотека или служебная квартира — гарантия крыши над головой.
Забота о детях: бесплатные детские сады, питание в школах, кружки и секции для детей.
Стабильность и спокойствие: сохранение рабочего места, возможность отсрочки по кредитам.
Здоровье: бесплатное лечение и полное страхование.
Как поступить на службу:
1. Позвонить (см. ниже) и уточнить необходимую информацию.
2. Пройди медкомиссию и убедиться в готовности к службе.
3. Подписать контракт и стать частью Вооруженных Сил России.
Требования к мужчинам:
возраст от 18 до 65 лет,
физическое здоровье,
готовность обеспечить безопасность Родины.
Куда обращаться:
телефоны: (8442) 73−49−96, 8−937−700−53−73,
пункт отбора: г. Волгоград, ул. Советская, 25.
Узнать больше: контракт34.рф.
Фото: администрация Волгоградской области.