Стало известно, какие слова часто используют в названиях нижегородских бизнесов

В большинстве случаев названия организаций начинаются с буквы «С», а самой редкой стала буква «Ъ». Если говорить о цифрах, то в основном в начале названий используется единица. Среди животных чаще всего упоминаются кот, лиса и медведь, а среди растений — береза, ромашка и ель. Наиболее распространенные имена в названиях бизнесов — это Елена, Ольга, Анна.