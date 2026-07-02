Стало известно, какие слова часто используют в названиях нижегородских бизнесов

Самыми характерными словами в названиях бизнесов в Нижнем Новгороде стали «Горький», «Волга» и «Поволжье». Это выяснили аналитики сервиса Яндекс Карты.
В исследовании изучили названия почти 4 млн российских организаций, предлагающих товары или услуги, в том числе магазины, кафе, гостиницы, пункты проката и спортивные секции.
Средняя длина названий российских бизнесов составляет 17 символов. Самые длинные варианты содержат 200 символов, а самые короткие — лишь один. Наиболее разнообразные названия зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Нижний Новгород оказался на седьмом месте по разнообразию названий. Оказалось, что нижегородские предприниматели используют слова «Волга», «Горький» и «Поволжье» как минимум в два раза чаще, чем в других городах.
В большинстве случаев названия организаций начинаются с буквы «С», а самой редкой стала буква «Ъ». Если говорить о цифрах, то в основном в начале названий используется единица. Среди животных чаще всего упоминаются кот, лиса и медведь, а среди растений — береза, ромашка и ель. Наиболее распространенные имена в названиях бизнесов — это Елена, Ольга, Анна.
Ранее на сайте pravda-nn.ru молодые нижегородские предприниматели рассказали, как построили бизнес до 30 лет.