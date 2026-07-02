В Самаре перекрыли парковку возле онкоцентра

В Самаре сопровождающие и пациенты онкоцентра пожаловались на закрытую парковку. По их словам, припарковаться у медучреждения невозможно, а ремонтные работы на территории так и не начались, сообщили жители города в комментариях под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева.