В Новокузнецке отремонтируют дороги, ведущие к медицинским учреждениям

Участки дорог, по которым жители и гости Новокузнецка добираются до медицинских организаций, приводят в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В настоящий момент работы идут сразу на трех объектах, сообщили в городской администрации.
Специалисты ремонтируют участки дорог по улицам Куйбышева и Кузнецова, а также проспекту Ермакова. На улице Куйбышева работы ведутся от проспекта Курако до улицы Рудокопровой. Протяженность объекта превышает 1 км. Этот участок обеспечивает подъезд к Новокузнецкому наркологическому диспансеру с отделением медико-социальной реабилитации. Рабочие демонтировали старое покрытие и уложили выравнивающий слой.
В следующем месяце список объектов пополнится. Начнется ремонт улицы Народной протяженностью 2,5 км. Она обеспечивает подъезд к филиалу Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области — Кузбассе. Там запланированы демонтаж старого покрытия, укладка верхнего слоя из щебеночно-мастичной смеси, выведение люков колодцев на уровень проезжей части и укрепление обочин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.