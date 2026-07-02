В Прикамье дождевой паводок подтопил село

В реке Чусовой у села Кын (Лысьвенский округ) наблюдается резкий подъем уровня воды. Как сообщает администрация округа, это привело к подтоплению домовладений. По данным местного управления по делам ГО и ЧС, уровень воды в реке 2 июля составлял 410 см. 30 июня гидрологический пост в селе отчитался о том, что вода подобралась к отметке 130 см. Критической глубиной, когда создается угроза жилым объектам, считается 570 см.