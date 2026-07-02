Владивосток развернет масштабный спортивный праздник в День города

В центре внимания — традиционный Кубок Владивостока по баскетболу 3×3, за который поборются 16 команд. Помимо этого, для гостей организуют фестиваль ГТО, мастер-классы по брейкингу и мини-футболу, турнир по настольному футболу, а также зрелищные соревнования по трикингу с участием чемпиона мира из Китая Ли Шань Шуаня. Отдельным событием станет международный боксерский матч у здания правительства, где сборная Приморья встретится с командой китайской провинции Хэйлунцзян.