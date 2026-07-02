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Иск о незаконном приобретении причала монастыря рассмотрят в Аксае

Причал монастыря в станице Старочеркасской оказался причиной судебной тяжбы.

Источник: Комсомольская правда

В Аксае рассмотрят дело о незаконном приобретении причала монастыря. Подозреваемого обвиняют по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба Аксайского районного суда Ростовской области.

По данным инстанции, подсудимый «обманом приобрел право» на металлический причал для маломерных судов на участке реки Дон в районе станицы Старочеркасской. Как именно мужчина приобрел причал, не сказано.

Известно только, что ранее сооружение принадлежало Донскому Старочеркасскому Ефремовскому мужскому монастырю. Стоимость причала — 4,8 млн рублей.

Предварительное слушание назначили на 6 июля 2026 года.

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