36-метровая башня падения готовится к открытию в Волгограде

Принцип работы похож на существующую «Башню свободного падения» в ЦПКиО. Но есть и важные отличия: во время сеанса посадочный модуль с гостями будет двигаться вверх и вниз, а сама 36-метровая опорная конструкция — вращаться вокруг своей оси. Аттракцион вмещает 16 человек. С высоты открывается красивый вид на панораму парка и волгоградский стадион.