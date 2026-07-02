В Перми на городской эспланаде прозвучат мегахиты в исполнении AY YOLA

О хедлайнерах фестивальной программы рассказало региональное Минкультуры. В субботу, 4 июля, пермяков и гостей города с 21:00 ждет выступление московской группы Settlers. На следующий день, 5 июля, в это же время свои мегахиты исполнит группа AY YOLA из Уфы.