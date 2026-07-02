Личным подсобным хозяйствам выдали предостережения за нарушение правил содержания животных

«Второе частое нарушение — бесконтрольный выпас. Коровы и козы не должны гулять сами по себе на улицах, парках или на чужих огородах. Также на территории хозяйства должно быть ограждение, чтобы туда не могли проникнуть дикие животные, которые являются переносчиками инфекций», — рассказали в пресс-службе.