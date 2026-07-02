Личным подсобным хозяйствам выдали предостережения за нарушение правил содержания животных

40 предостережений выдано владельцам личных подсобных хозяйств Нижегородской области о недопустимости нарушения обязательных требований с начала года. Основная причина — нарушение правил содержания животных, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону и республикам Марий Эл и Мордовия.
Самое распространенное нарушение — отсутствие маркировки. Животные должны быть зарегистрированы и иметь идентификационную метку. Все данные нужно вносить в специализированную систему «Хорриот».
«Второе частое нарушение — бесконтрольный выпас. Коровы и козы не должны гулять сами по себе на улицах, парках или на чужих огородах. Также на территории хозяйства должно быть ограждение, чтобы туда не могли проникнуть дикие животные, которые являются переносчиками инфекций», — рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие возместит более 1,5 млн рублей ущерба, причиненного реке Белбаж.