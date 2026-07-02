Главный православный храм Кубани газифицировали

Свято-Екатерининский кафедральный собор был построен в 1914 году. Он признан объектом культурного наследия и является одним из крупнейших храмов России. Почти 40 лет здание отапливалось через систему центрального отопления. Но она остро нуждается в капитальном ремонте. Поэтому решили храм газифицировать, а также модернизации инженерных коммуникаций, включая системы водо- и электроснабжения.