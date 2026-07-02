Главный православный храм Кубани газифицировали

В Краснодаре состоялась церемония подключения газа к главному православному храму Кубани — Свято-Екатерининскому кафедральному собору. В мероприятии приняли участие власти краевой столицы во главе с главой Евгением Наумовым, депутатский корпус с председтелем ЗСК Юрием Бурлачко, представители «Газпром межрегионгаз» и другие. Встречал гостей митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.
Свято-Екатерининский кафедральный собор был построен в 1914 году. Он признан объектом культурного наследия и является одним из крупнейших храмов России. Почти 40 лет здание отапливалось через систему центрального отопления. Но она остро нуждается в капитальном ремонте. Поэтому решили храм газифицировать, а также модернизации инженерных коммуникаций, включая системы водо- и электроснабжения.
«Сегодня к газу подключаются все больше социальных объектов нашего региона — школы, поликлиники, детские сады. Таких высоких результатов удалось добиться благодаря тесному взаимодействию между краевой властью, органами местного самоуправления и структурами “Газпрома”», — сказал Юрий Бурлачко.
Также он отметил, что из 683 православных храмов, открытых в Краснодарском крае, газ провели в 400 учреждений. Еще 12 находятся в процессе газификации. Благодаря этому расходы на отопление существенно снизят.