Путин назвал обоснованным предложение продлить госпрограмму развития Калининградской области

Президент Владимир Путин назвал обоснованным предложение продлить программу социально-экономического развития Калининградской области. Вопрос обсуждали на встрече с губернатором Алексеем Беспрозванных в четверг, 2 июля. Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.
По словам главы региона, Калининградская область в последние годы сокращает государственный долг. Этому способствует программа социально-экономического развития. С 2014 года по ней реализовали порядка 220 проектов на сумму 415 миллиардов рублей.
«Поэтому хотел бы к вам обратиться за поддержкой продления этой программы до 2036 года, чтобы в 2027—2028 годах совместно с правительством подготовить ключевые проекты и мероприятия по этой программе», — попросил Беспрозванных Путина.
«Полагаю, это обоснованно», — ответил президент. Он предложил обсудить этот вопрос подробнее во время встречи.
Отметим, что программа социально-экономического развития региона предполагает финансовую поддержку из федерального бюджета. Деньги направляют на объекты здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, строительство и реконструкцию коммунальной инфраструктуры, берегоукрепление и другие проекты.