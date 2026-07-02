В городе Звенигово Республики Марий Эл открылась женская консультация

Новая женская консультация центральной районной больницы в городе Звенигово в Марий Эл, созданная по нацпроекту «Семья», готова к приему посетителей. Учреждение будет обслуживать более 11 тыс. жительниц Звениговского района, сообщили в минздраве республики.
Модульная конструкция подключена к необходимым инженерным коммуникациям, прилегающая территория благоустроена, закуплена мебель и медицинская техника, которая позволит врачам в том числе проводить более тщательную диагностику.
Отметим, что всего в республике за последние два года по нацпроекту «Семья» созданы и оснащены шесть женских консультаций, а также приобретены еще две аналогичные блочно-модульные конструкции для Звениговской и Йошкар-Олинской больниц.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.